Biosynex: annulation d'actions auto-détenues information fournie par Cercle Finance • 16/05/2022 à 10:28









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce que son conseil d'administration a décidé de procéder à une réduction du capital social, par voie d'annulation de 915.062 actions auto-détenues, représentant 8,22% du capital du spécialiste des tests de diagnostic rapide.



Du fait de cette réduction du capital effective le 17 mai, le capital social sera désormais divisé en 10.220.280 actions. Il est précisé qu'à la suite de cette opération de réduction du capital social, Biosynex ne détiendra plus d'actions auto-détenues.





