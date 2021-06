BIOSYNEX : activité dynamique à fin mai

(AOF) - Biosynex a annoncé un chiffre d'affaires à fin mai 2021 de 190 millions d'euros. " Cette très forte hausse d'activité est portée par les ventes soutenues à l'international et par la dynamique des tests PCR et antigéniques SARS-CoV-2 en France ", a expliqué le spécialiste des tests de diagnostic rapide. Les autotests, dont la vente au grand public et aux collectivités territoriales a été ouverte en début d'année 2021 dans de nombreux pays européens, ont également contribué à cet essor.

La croissance à l'international affiche ainsi sur la période des cinq premiers mois de 2021 une hausse très supérieure à celle du marché domestique.

Pour les prochains mois, Biosynex prévoit une reprise du marché des tests sérologiques Covid-19 en appui des campagnes de vaccination, afin d'optimiser les stratégies vaccinales.

Le groupe précise rester à l'écoute d'opportunités nouvelles de croissance externe pour élargir ses marchés cibles et son portefeuille technologique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.