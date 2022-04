Biosynex: acquisition de Para'kito réalisée information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce la réalisation définitive, en date du 13 avril, de l'acquisition de la marque Para'kito, leader européen dans la prévention et le soin des piqures de moustiques avec des formulations 100% naturelles, de ses actifs et de son IP (brevets et marques).



Par cette opération, il renforce le segment prévention de son offre de santé familiale en proposant la gamme Para'kito auprès de ses 15.000 pharmacies clientes en France et auprès de pharmacies en Europe via ses filiales en Belgique, au Luxembourg et en Suisse.



Biosynex va parallèlement exploiter la marque et ses brevets pour l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Cette acquisition, dont le principe a été annoncé fin mars, a été intégralement réalisée en numéraire.