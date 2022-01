Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex: acquisition de la branche santé humaine d'Enalees information fournie par Cercle Finance • 03/01/2022 à 18:07









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce l'acquisition définitive, en date du 29 décembre, de la branche santé humaine de la société Enalees, société spécialisée dans le développement et la fabrication de tests diagnostiques moléculaires rapides suivant une méthode d'amplification isotherme.



Enalees est spécialisée dans les applications vétérinaires et a également collaboré avec d'autres industriels à l'occasion de la pandémie au COVID-19 pour développer un test de détection de l'ARN.



Selon Biosynex, cette acquisition est stratégique dans la mesure où un transfert de technologie va permettre à l'entreprise de développer et produire des tests de diagnostic basés sur l'amplification isotherme de l'ADN d'agents infectieux (virus, bactéries et parasites).



Biosynex prévoit de déployer cette technologie sur un large panel de paramètres infectieux.







