Biosynex: acquisition de 75% de son distributeur danois

(CercleFinance.com) - Biosynex a annoncé jeudi avoir pris une participation majoritaire à hauteur de 75% au sein de Medkoncept, un fournisseur danois de services et de produits de santé.



Dans un communiqué, le laboratoire alsacien précise que Medkoncept, qui a été créé en 2017 à Hellerup, près de Copenhague, est son distributeur exclusif au Danemark de tests de diagnostic rapide liés au Covid-19.



La société a ainsi commercialisé pour son compte plus de 26 millions de tests antigéniques sur le marché danois depuis 2021.



Medkoncept est également le distributeur exclusif de la plateforme 'ProciseDx', destinée à la surveillance des biothérapies et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.



Désormais appelée à devenir 'Biosynex Nordic', l'entreprise va permettre à Biosynex de se positionner sur le marché des pays nordiques, qui représente près de 28 millions d'habitants à fort pouvoir d'achat



Biosynex indique qu'il compte s'implanter au Danemark et en Norvège dans un premier temps, avant de se déployer en Suède et Finlande l'an prochain.





