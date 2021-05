Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosynex : acquisition d'Avalun réalisée Cercle Finance • 03/05/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Biosynex annonce avoir réalisé l'acquisition de 100% des actions et des instruments dilutifs de la société Avalun, société spécialisée dans les plateformes de biologie portable connectée disposant d'un large champ d'application. Les deux sociétés entendent tirer parti de fortes synergies sur le plan commercial et technologique, et d'un environnement économique globalement favorable avec l'accroissement de l'utilisation des tests de dépistage rapide dans le monde entier. Cette acquisition a été payée pour une part majoritaire en numéraire et pour une part minoritaire en actions Biosynex.

Valeurs associées BIOSYNEX Euronext Paris -4.33%