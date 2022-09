Biosynex acquiert l'italien Bigix Pharma

(AOF) - Biosynex a signé un accord portant sur l'acquisition de 100% du capital de la société italienne Bigix Pharma auprès de ses associés fondateurs. La finalisation de cette acquisition interviendra dans les prochains jours, après la réalisation des formalités requises en Italie. Bigix Pharma possède déjà un portefeuille clients de plus de 5.000 pharmacies, démarchées par sa force de vente, composée de plus de 40 agents commerciaux indépendants.

Bigix Pharma distribue différentes gammes de produits dans le segment du matériel médical et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires d'environ 2,9 millions d'euros.

Avec cette acquisition, Biosynex va pouvoir pénétrer le marché italien de la Pharmacie qui représente plus de 20 000 points de ventes et lancer ses propres gammes d'autotests, de thermomètres, de produits anti-moustiques, de bouillottes sous licence Disney et des autres produits phares du catalogue.

Après l'ouverture de deux filiales en Suisse en 2020 et au Benelux en juin 2022, Bigix Pharma devient en Italie la 3ème filiale européenne de Biosynex , renforçant ainsi le réseau européen des pharmacies et parapharmacies avec plus de 50.000 points de ventes visités en direct par les forces de ventes du groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.