Biosynex: acquiert l'activité soins oculaires d'Innoxa information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 18:11

(CercleFinance.com) - Biosynex annonce l'acquisition de l'activité 'soins oculaires' des laboratoires Innoxa, renforçant ainsi la division du groupe Biosynex et s'ouvrant un nouveau marché, celui des soins de confort oculaire, tant en France qu'à l'International.



Biosynex souligne que ce marché s'accélère notamment avec le vieillissement de la population (fragilité accrue des yeux et sécheresse oculaire) et l'exposition croissante de la population aux écrans (ordinateurs et téléphones portables).



Le périmètre inclut une gamme complète de produits de soin (sprays, collyres, ...) afin de traiter les yeux irrités, rouges ou fatigués et des produits de nettoyage pour lentilles de contact et lunettes.



Biosynex compte déployer ces nouvelles gammes de produits de soins auprès de son large réseau de pharmacies en France, et au travers de ses filiales sur l'ensemble du marché européen.