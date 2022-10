Biosynex a acquis la start-up Doc2U

(AOF) - Biosynex a annoncé avoir acquis 100% des titres de la start-up Doc2U, société toulousaine créée en septembre 2020. La solution développée par la société toulousaine comprend dans un même dispositif les principaux outils nécessaires à la mesure de certains paramètres vitaux et physiologiques du patient (température corporelle, tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène). Fixé au poignet, l'appareil autonome et connecté permet aussi de transmettre l'image et le son d'un otoscope et d’un stéthoscope.

Fort d'un savoir-faire technique et réglementaire ainsi que d'un réseau de partenaires industriels français, Doc2U conçoit ses produits en interne et les fait fabriquer en France.

Biosynex va déployer le produit One en France comme à l'international et l'intégrer dans sa gamme de produits complémentaires d'automesure.

Par cette nouvelle acquisition, Biosynex continue de renforcer sa présence et sa compétence dans les domaines de l'automesure et du dispositif médical.

