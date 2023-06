Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biosenic: va présenter de nouvelles données sur l'ATO information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 11:51









(CercleFinance.com) - Biosenic présentera les dernières données sur sa plateforme de trioxyde d'arsenic (ATO) lors de la 25ème conférence internationale Redox Medicine 2023, organisée par la Redox Medicine Society du 21 au 23 juin à Paris.



La présentation portera sur les données récentes concernant l'ATO, déjà approuvé par la FDA en tant que traitement injecté contre la leucémie promyélocytaire aiguë.



Dans deux publications récentes, la société a démontré que l'ajout de cuivre améliorait les effets de l'ATO sur la suppression des cellules immunitaires activées, par des mécanismes impliquant les espèces réactives de l'oxygène (ROS), entre autres voies d'action.



'Nous sommes ravis de partager nos résultats et espérons que ces données stimuleront la recherche translationnelle sur l'oxydoréduction afin de mettre au point des médicaments plus bénéfiques' a déclaré la Dr Carole Nicco, directrice scientifique de BioSenic et présidente nouvellement élue de la Redox Medicine Society.









Valeurs associées BIOSENIC Euronext Paris -3.37% BIOSENIC Euronext Bruxelles -3.37%