Biosenic: trésorerie suffisante jusqu'au troisième trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - BioSenic prévoit de disposer de suffisamment de liquidités pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu'au troisième trimestre 2024, a annoncé jeudi soir la société belge.



Dans un communiqué, l'entreprise précise que cette perspective reste conditionnée à l'émission intégrale de ses obligations convertibles et à la renégociation de ses prêts en cours.



Le spécialiste de la réparation cellulaire - qui met désormais l'accent sur une gestion disciplinée de ses coûts et de sa trésorerie - dit anticiper une consommation de trésorerie d'exploitation de l'ordre de sept millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2024.



La consommation de trésorerie de financement est, elle, estimée autour de 800.000 euros.



Si BioSenic a terminé l'année 2023 avec une trésorerie de seulement 120.000 euros, l'entreprise a conclu en janvier dernier un nouvel accord de souscription pour une facilité d'obligations convertibles d'un montant maximum de 1,2 million d'euros.



En février, le groupe a par ailleurs réussi à lever 500.000 euros par le biais d'un placement privé.



BioSenic dit actuellement préparer une nouvelle levée de fonds avec l'objectif d'utiliser les produits reçus afin de faire progresser son essai clinique de phase 3 dans la maladie du greffon contre l'hôte chronique (cGvHD).



En juin 2023, la société avait dû suspendre son essai de phase 2b dans les fractures précoces en raison de résultats négatifs obtenus au niveau du critère principal de l'essai.



Suite à ces annonces, le titre progressait de 0,8% vendredi matin à la Bourse de Bruxelles, mais accusait encore un repli de plus de 78% sur les 12 mois écoulés.





