Biosenic obtient un brevet en Chine pour l'usage des els d'arsenic et ions métalliques

(AOF) - Biosenic annonce avoir obtenu en brevet de la part de l’administration chinoise, couvrant l'utilisation thérapeutique des sels d'arsenic et des ions métalliques. Cette société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire, précise que l'Administration Nationale Chinoise de la Propriété Intellectuelle (CNIPA), lui a décerné un brevet intitulé "Utilisation d'ions métalliques pour potentialiser les effets thérapeutiques de l'arsenic", qui couvre l'utilisation de la plateforme ATO.

Cette combinaison avec des ions métalliques tel que le cuivre a le potentiel d'améliorer le traitement des maladies auto-immunes. L'Office Européen des Brevets (EPO) a accordé une protection similaire en avril 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.