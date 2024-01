Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biosenic: le partenariat avec Phebra PTY évolue information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - BioSenic progresse de presque 4% lundi en Bourse de Paris après avoir conclu un accord concernant le développement de la première formulation orale de son traitement expérimental contre la maladie chronique du greffon contre l'hôte (cGvHD).



La société spécialisée en essais cliniques dans les maladies auto-immunes et inflammatoires graves et la thérapie cellulaire indique que sa filiale Medsenic a signé un contrat avec l'australien Phebra PTY concernant l'adaptation de l'accord scellé en 2021.



Alors que l'accord de licence initial prévoyait un accord de commercialisation de 100% des bénéfices nets pour Medsenic, principalement en Europe, et de 55% des bénéfices nets des ventes pour Phebra dans le reste du monde, il prévoit désormais le versement d'une redevance de 2% sur les ventes mondiales, afin de simplifier les conditions d'octroi de sous-licences à de nouveaux partenaires externes.



En outre, dans le cadre de l'accord de licence, Phebra a accepté que Medsenic détienne les droits territoriaux mondiaux exclusifs pour l'utilisation de son produit-phare dans la GvHD.



Chez BioSenic, on souligne que l'évolution de l'accord est très favorable au développement des activités et un intérêt accru de la part de nouveaux investisseurs pour contribuer à la réussite de notre projet principal.



L'amélioration radicale de l'accord commercial entre Phebra PTY et Medsenic devrait ainsi faciliter la tâche pour mettre en place tous les financements nécessaires pour l'essai clinique de phase 3 dans la cGvHD , un programme dont la réussite est considérée comme la 'clé' du succès de l'entreprise.





