BioRestorative Therapies Inc devrait afficher une perte de 38 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BioRestorative Therapies Inc BRTX.OQ BRTX.O devrait afficher une hausse de ses revenus trimestriels lorsqu'elle publiera ses résultats le 12 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Melville New York devrait déclarer une hausse de 282,0% de ses revenus à 340 mille dollars contre 89 mille dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour BioRestorative Therapies Inc est une perte de 38 cents par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 2 "achat fort" ou "achat", aucun "maintien" et aucun "vente" ou "vente forte"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de cours médian à 12 mois de Wall Street pour BioRestorative Therapies Inc est de 13,00 $, soit environ 89 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 1,43 $

8 août - Ce résumé a été généré par machine le 8 août à 20:40 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.