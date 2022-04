Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis: une présentation prévue à Boston cette semaine information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 12:21









(CercleFinance.com) - Biophytis a prévu de présenter des résultats de son programme de développement concernant la sarcopénie, une maladie qui se caractérise par une diminution des capacités musculaires avec l'âge, à l'occasion d'un congrès médical devant se tenir à Boston cette semaine.



La société de biotechnologie indique que c'est Cendrine Tourette, la responsable du projet, qui effectuera une présentation orale ce vendredi sur les résultats de l'essai de phase 2.



Le Congrès international annuel sur la fragilité et la sarcopénie (ICFSR) est un événement scientifique international regroupant les meilleurs chercheurs, médecins, ainsi que des entreprises pharmaceutiques et des biotechs.



Biophytis rappelle qu'une nouvelle réunion avec la FDA est prévue dans le courant du troisième trimestre afin de discuter du plan de développement jusqu'à l'enregistrement, dont le prochain protocole de phase 2-3.



L'objectif est d'intégrer un premier patient pour cette nouvelle étude à la fin du second semestre 2022.



Biophytis prévoit également des discussions avec l'Agence européenne du médicament (EMA) au cours du premier semestre 2022, afin d'obtenir un avis scientifique sur les résultats de la phase 2 et la progression vers une phase 2-3.





