Biophytis : trois nominations à la direction

(CercleFinance.com) - Biophytis annonce avoir nommé Evelyne Nguyen comme directrice administrative et financière avec effet le 6 janvier. Avant de rejoindre la société, elle oeuvrait chez ANM Partners en tant que conseillère principale en financement d'entreprises. La société de biotechnologies a aussi nommé Pierre J. Dilda comme directeur scientifique, remplaçant René Lafont, co-fondateur, qui va devenir conseiller scientifique et restera actif dans la stratégie scientifique. En outre, Waly Dioh a été nommé au poste de directeur des opérations. Il a rejoint Biophytis dès sa création en 2006 et a piloté les études cliniques de la société en tant que directeur du développement clinique.

