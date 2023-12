Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis: Sarconeos exploré dans la grippe saisonnière information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 11:12









(CercleFinance.com) - Biophytis s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris après avoir annoncé son intention d'explorer le potentiel de Sarconeos, sa petite molécule, dans le traitement de l'insuffisance respiratoire virale.



La société de biotechnologie a fait part ce matin de la signature d'un partenariat avec l'Université de Liège en vue de mener divers travaux de recherche préclinique, notamment dans le traitement de l'insuffisance respiratoire causée par le virus de la grippe.



Aux termes de l'accord, le laboratoire de recherche en pathologie animale de l'université conduira une série d'expériences ayant pour objectif d'établir le potentiel thérapeutique de Sarconeos (BIO101) dans un modèle expérimental murin d'infection causée par le virus influenza, susceptible d'être à l'origine d'insuffisance respiratoire et de décès chez les personnes âgées.



Ces travaux s'inscrivent dans la continuité d'une collaboration démarrée en 2020 ayant permis d'établir la preuve de l'efficacité et du mode d'action original de Sarconeos dans le Covid.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Biophytis progressait de 5% lundi à la Bourse de Paris après ces annonces.





