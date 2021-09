Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : résultats positifs sur Sarconeos, le titre bondit information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Biophytis s'inscrit en hausse de 6% mercredi à la Bourse de Paris en attendant la présentation, demain, des résultats complets d'une étude de phase 2-b évaluant Sarconeos dans la sarcopénie, une maladie qui se caractérise par une diminution de la masse et de la force musculaires. L'ensemble des résultats de l'étude (critères d'efficacité, plus critères secondaires) sera présenté demain matin par Cendrine Tourette, une cadre de l'entreprise, à l'occasion du Congrès international annuel sur la fragilité et la sarcopénie (ICFSR). L'ICFSR est un événement scientifique où se retrouvent chercheurs, médecins ainsi que des entreprises biopharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie comme Biophytis. La biotech avait déjà dévoilé de premiers résultats montrant que Sarconeos, à sa dose la plus élevée, engendrait une amélioration clinique 'significative' dans le test de marche de 400 mètres, critère d'évaluation principal de l'étude. Sarconeos semble également afficher très bon profil de sécurité dans les tests cliniques effectués jusqu'ici.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris +4.42%