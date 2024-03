Biophytis: résultats positifs contre la Dystrophie Musculaire de Duchenne

(AOF) - Biophytis annonce avoir présenté les résultats de ses récents essais cliniques avec Ruvembri lors de la Muscular Dystrophy Association (MDA) Clinical & Scientific Conference qui s’est tenue du 3 au 6 mars 2024 à Orlando, États- Unis. Cette biotech est spécialisée dans le développement de traitements qui visent à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement et à améliorer les résultats fonctionnels des patients souffrant de maladies liées à l'âge. Administré par voie orale, Ruvembri active le récepteur MAS, stimulant les fonctions respiratoires et motrices.

Les résultats des essais cliniques Sara-Int (phase 2) et Cova (phase 3) ont montré l'efficacité et la sécurité de Ruvembri, respectivement chez les patients sarcopéniques et ceux atteints de formes sévères de COVID-19. Les données récoltées sur ces deux populations vulnérables confirment le potentiel de Ruvembri dans le traitement des patients atteints de Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.