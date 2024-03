Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biophytis: protocole de phase 3 dévoilé dans la sarcopénie information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Biophytis rebondit de presque 7% vendredi à la Bourse de Paris après avoir présenté son protocole de phase 3 dans le traitement de la sarcopénie.



D'après ces informations dévoilées à l'occasion de l'International Conference on Frailty & Sarcopenia (ICFSR), qui se tient actuellement à Albuquerque, l'étude devrait inclure 932 sujets.



L'essai vise à démontrer le potentiel de Ruvembri, son principal candidat, dans le traitement dans le traitement des patients sarcopéniques à risque de déclin fonctionnel et d'invalidité.



Malgré le rebond amorcé aujourd'hui, le titre Biophytis accuse encore un repli de plus de 16% sur l'ensemble de la semaine, un recul que les professionnels attribuent à la perspective d'une prochaine augmentation de capital.



'En effet, Biophytis a envoyé lundi les convocations et l'ordre du jour de la prochaine AG devant se tenir le 2 avril. Il ressort que la plupart des résolutions concernent le financement via augmentation de capital essentiellement', soulignent les analystes d'Invest Securities.



Dans son communiqué publié dans la matinée, Stanislas Veillet, le directeur général, reconnaît que l'entreprise recherche 'activement' des partenaires pharmaceutiques afin de développer Ruvembri et de financer son accès au marché.





