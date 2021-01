BIOPHYTIS prépare son IPO à Wall Street

(AOF) - Biophytis a l'intention de déposer aujourd'hui un document d'enregistrement au moyen du formulaire F-1 auprès de la SEC dans le cadre de son projet d'introduction en bourse d'actions ordinaires aux Etats-Unis sous forme d'American Depositary Shares (ADS) et son projet de cotation au Nasdaq dans le cadre de celle-ci. Tous les titres vendus dans le cadre de l'offre ADS seront émis par la biotech française. Le nombre de titres proposés, incluant le ratio entre actions ordinaires et ADS, et la fourchette de prix de l'offre ADS n'ont pas encore été déterminés.

LEXIQUE

SEC (Securities and Exchange

La Securities and Exchange Commission est l'organisme unique de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis. Elle a un rôle de gendarme des marchés, tout comme l'AMF en France, en particulier en terme de transparence et de déontologie des pratiques de management.

IPO

IPO (pour Initial Public Offering) le terme anglo-saxon qui désigne une introduction en Bourse. Dans le cadre d'une IPO aux Etats-Unis, il est très difficile pour un particulier d'obtenir des titres lors de la période de réservation puisque les investisseurs privés n'ont pas un accès direct aux titres avant la cotation. En effet, un syndicat, dit de preneurs fermes (underwritter) fixe le prix d'introduction et répartit les titres entre les différents intermédiaires. Les particuliers ne seront donc servis que si leur intermédiaire est membre du syndicat de preneurs fermes, ou bien si celui-ci a passé un accord avec l'un des établissements du syndicat.

ADR / ADS

Un programme d'ADR (American Depository Receipt) permet à une société étrangère d'être cotée aux Etats-Unis. Un ADR constitue un droit de propriété sur un titre matériellement coté (ADS ou American Depository Share). Les ADR d'une société étrangère sont émis par le biais d'une banque américaine, en contrepartie de la consignation d'un montant correspondant d'actions principales.

