Biophytis : premier recrutement aux Etats-Unis pour COVA

(CercleFinance.com) - Biophytis annonce l'inclusion du premier patient aux Etats-Unis dans le programme COVA, essai clinique international de phase 2/3 avec Sarconeos (BIO101) pour le traitement d'insuffisances respiratoires aiguës liées à la Covid-19. Ce patient a été recruté au Barnum Medical Research du Centre Médicale Régional de Natchitoches, en Louisiane. L'étude compte désormais sept centres ouverts et prêts pour le recrutement des patients en Belgique, en France, au Brésil et aux Etats-Unis.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris -2.88%