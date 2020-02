Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : plongeon après un placement privé d'actions Cercle Finance • 14/02/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Biophytis plonge de 34% après la réalisation d'une augmentation de capital par placement privé d'un montant total d'environ 3,3 millions d'euros, au moyen de la construction d'un livre d'ordres réalisée le 12 février après la clôture du marché. Ce placement privé a donné lieu à l'émission de 12.394.071 actions ordinaires nouvelles via une augmentation de capital sans DPS, soit 31,6% des titres en circulation post-opération. Le prix du placement a été fixé à 0,27 euro par action. Le règlement-livraison des titres interviendra le ou autour du 19 février, sous réserve des conditions usuelles. Les actions ordinaires nouvelles devraient être admises aux négociations sur Euronext Paris sous le code ISIN existant au plus tard le 20 février.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris -35.70%