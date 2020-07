Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : placement privé pour 6,1 millions d'euros Cercle Finance • 03/07/2020 à 09:28









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies Biophytis annonce un financement par placement privé de 6,1 millions d'euros, qui donnera lieu à l'émission de 9.563.732 actions ordinaires nouvelles souscrites par des investisseurs institutionnels européens et américains. Le prix du placement a été fixé à 0,642 euro pour chaque nouvelle action. Le règlement-livraison des titres interviendra le 7 juillet, sous réserve des conditions usuelles. Ils devraient être admis aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Growth Paris.

