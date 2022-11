Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis: perte opérationnelle creusée au premier semestre information fournie par Cercle Finance • 01/11/2022 à 11:38









(CercleFinance.com) - Biophytis a fait état hier soir d'une situation de trésorerie de 19,7 millions d'euros au 30 juin, contre 23,9 millions d'euros fin 2021.



La société de biotechnologie précise que la trésorerie utilisée au titre de ses activités opérationnelles a reculé de 23% à 10,3 millions d'euros au premier semestre du fait de la baisse du coût de ses essais cliniques.



Sa perte opérationnelle sur les six premiers mois de l'année ressort à 11,9 millions d'euros contre 10,5 millions d'euros du fait d'une augmentation des coûts des paiements en actions.



Pour mémoire, Biophytis a récemment fait part des premiers résultats jugés 'prometteurs' d'une étude clinique de phase 2-3 dans la Covid-19, avec réduction de 39% du risque d'insuffisance respiratoire ou décès précoce.



La publication des résultats complets de l'étude est prévue avant la fin 2022.



Sarconeos, son principal candidat médicament, est également en cours de développement comme traitement de la sarcopénie dans le cadre d'un essai clinique de phase 2.



Une formule pédiatrique fait aussi l'objet d'un projet développement pour le traitement de la myopathie de Duchenne.



Suite à la correction du traitement comptable d'un contrat de financement conclu l'an dernier, prévoit, dès que raisonnablement possible, de déposer des états financiers retraités pour l'exercice 2021.



L'action Biophytis était en hausse de 0,7% mardi à la Bourse de Paris suite à ces annonces.





