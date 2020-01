Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : moitié du recrutement réalisée pour SARA-INT Cercle Finance • 27/01/2020 à 09:38









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce avoir recruté plus de 50% des patients nécessaires pour l'essai clinique SARA-INT, qui évalue la sécurité et l'efficacité de Sarconeos (BIO101) administré par voie orale chez des patients atteints de sarcopénie à risque de mobilité réduite. À date, plus de 50 patients ont reçu un traitement de six mois. Selon un examen indépendant du Data Safety Monitoring Board (DSMB), il n'y a pas à ce jour d'inquiétude quant à l'innocuité ou la tolérance à Sarconeos. La sarcopénie est une dégénérescence des muscles squelettiques liée à l'âge caractérisée par une diminution de la masse et la force des muscles, ainsi qu'une incapacité motrice. Sa prévalence estimée chez les personnes âgées est entre 6 et 22%.

