Biophytis: le titre bondit après un accord de production information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - Le titre Biophytis s'envole lundi matin à la Bourse de Paris suite à la signature d'un partenariat de production avec la société lyonnaise Skyepharma.



La société de biotechnologie précise que l'accord porte sur la production des lots réglementaires de Sarconeos (BIO101), son principal projet, pour les formes sévères de Covid-19, dans la perspective de demandes d'autorisations de mise sur le marché.



Après la conclusion cet été d'un contrat-cadre avec Seqens, une autre entreprise française, ce nouveau partenariat doit lui permettre de sécuriser la production des lots de produits finis du médicament-candidat.



Skyepharma, qui s'est spécialisée dans le développement et la production de produits pharmaceutiques, dispose en effet d'agréments de la part des principales agences de santé mondiales, comme la FDA américaine ou l'EMA en Europe, en vue d'assurer la mise sur le marché et la production commerciale de Sarconeos.



A partir du principe actif produit par Seqens, l'entreprise iséroise sera chargée de développer des lots de produits finis répondant aux normes dites de 'bonnes pratiques de fabrication' nécessaires aux dépôts des dossiers d'enregistrement.



Ce travail de développement pharmaceutique au stade industriel doit venir compléter les informations requises pour les autorisations d'accès précoce, notamment en France et au Brésil.



A 10h30, le titre signait la plus forte hausse du marché parisien avec des gains de plus de 25%.





