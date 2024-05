Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biophytis: le design de l'étude dans l'obésité est dévoilé information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Biophytis a dévoilé mardi le design de son étude clinique de phase 2 dans l'obésité, un marché potentiel que la société de biotechnologie considère comme important.



L'essai prévoit de recruter 164 patients souffrant d'obésité ou de surpoids, déjà traités avec des médicaments amaigrissants GLP-1, auxquels seront administrés 350 mg de son BIO101 (20-hydroxyecdysone) pendant 21 semaines.



L'entreprise estime en effet que son BIO101 pourrait permettre de préserver la fonction musculaire chez les patients souffrant d'obésité et traités pour la perte de poids par GLP-1.



Le critère principal d'efficacité doit être la force musculaire mesurée par l'extension du genou, avec comme critères secondaires un test de six minutes de marche et d'autres tests de performance.



Biophytis dit espérer que le candidat-médicament entre en étude clinique de phase 2 à la mi-2024, avec des premiers résultats qui pourraient être disponibles dès 2025.



La biotech se prépare à déposer une demande pour démarrer l'étude aux Etats-Unis dans les semaines à venir.





