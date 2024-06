Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biophytis: la trésorerie renforcée, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Biophytis bondit en Bourse jeudi matin suite à l'annonce de deux accords qui vont permettre à la société de biotechnologie de renforcer sa trésorerie.



Le titre bondissait de plus de 42% dans les premiers échanges, signant la plus forte progression du marché parisien dans des volumes tellement soutenus qu'il a dû être réservé à la hausse.



Cette envolée intervient alors que la biotech a indiqué ce matin avoir accordé au laboratoire pharmaceutique brésilien Blanver les droits exclusifs pour l'Amérique Latine sur le BIO101, son principal candidat-médicament.



L'accord stipule que Blanver sera responsable de l'enregistrement, du marketing et de la commercialisation de sa petite molécule en cours de développement.



Il englobe ses indications dans l'obésité, les infections respiratoires dues

au Covid-19, la sarcopénie et la Dystrophie Musculaire de Duchenne (DMD), une fois que Biophytis aura mené à bien les études cliniques.



Le partenariat inclut, mais sans s'y limiter, le Brésil, le Mexique, l'Argentine et la Colombie.



Dans son communiqué, Biophytis souligne que le Brésil est actuellement le marché pharmaceutique à la croissance la plus rapide, représentant plus de

23 milliards de dollars en 2023.



En Amérique latine, ce sont aujourd'hui 100 millions de patients qui souffrent d'obésité.



Selon les termes de ce partenariat, Biophytis pourra recevoir jusqu'à 108 millions d'euros incluant un paiement initial et des paiements supplémentaires ultérieurs si certains objectifs sont atteints.



L'entreprise sera également éligible à des redevances ('royalties') à deux chiffres sur les ventes nettes de BIO101 en cas d'obtention des futures autorisations de mise sur le marché.



Biophytis a annoncé par ailleurs avoir prolongé son contrat avec Atlas pour sécuriser le financement de ses activités.



Cet avenant d'une durée de deux ans, devant expirer juin 2026, permettra à Biophytis d'émettre des obligations convertibles pour un montant maximum de 16 millions d'euros, sous la forme de tranches de deux millions chacune.



Cette ligne de financement pourrait étendre l'horizon de trésorerie de la Société, actuellement estimé à fin août 2024, jusqu'à fin 2024 et contribuer au financement des programmes en 2025.





