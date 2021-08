Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : gagne plus de 2%, un broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 16:58









(CercleFinance.com) - Biophytis gagne plus de 2% à Paris, porté par l'analyse de Invest Securities qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours d'un euro sur le titre, après la publication, la semaine dernière, de résultats encourageants pour son étude de Phase II SARA-INT évaluant son produit phare, BIO101, dans la sarcopénie. 'Il en est ressorti que la dose le plus forte (350mg) a montré des effets cliniquement significatifs pour améliorer le critère principal d'évaluation de l'étude, à savoir la vitesse de marche', souligne l'analyste. 'De fait, BIO101 pourrait bénéficier aux patients atteints de sarcopénie pour améliorer leur mobilité, sachant que ce paramètre est corrélé à une amélioration de la mortalité de ces patients. Les résultats complets seront présentés fin septembre', poursuit-il.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris +2.19%