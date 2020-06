Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : feu vert à un essai clinique au Royaume Uni Cercle Finance • 11/06/2020 à 13:10









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce l'autorisation par l'autorité de santé britannique (MHRA) pour démarrer son programme de développement clinique COVA qui va évaluer Sarconeos (BIO101) dans le traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19. Cet essai clinique pivot international, de phase 2/3 randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, devrait démarrer dans les prochaines semaines au Royaume Uni, une fois obtenu l'accord des comités d'éthiques concernés. Il se déroulera en deux parties, la première ayant pour objectif d'évaluer la sécurité du traitement chez 50 patients et d'estimer le nombre à recruter dans la deuxième partie pour détecter un effet significatif de Sarconeos sur la fonction respiratoire.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris +7.54%