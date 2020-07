Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : émission d'une tranche d'ORNANE Cercle Finance • 02/07/2020 à 13:54









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce l'émission de 120 ORNANE, d'une valeur nominale totale de trois millions d'euros, seconde tranche de financement d'Atlas qui va permettre à la société de biotechnologie de poursuivre le développement de Sarconeos. Par ailleurs, elle indique avoir reçu l'accord de la FDA pour démarrer son programme de développement clinique COVA, étude de phase 2/3 visant à évaluer Sarconeos dans le traitement potentiel de l'insuffisance respiratoire aiguë associée au Covid-19.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris -9.42%