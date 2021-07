Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : données précliniques positives dans la Covid Cercle Finance • 12/07/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce de nouvelles données précliniques positives concernant Sarconeos (BIO101) sur des hamsters infectés par le SRAS-CoV-2, virus responsable de la Covid-19, données présentées sous forme d'un e-poster à l'ECCMID 2021. L'étude démontre qu'un traitement quotidien avec Sarconeos prévient la détérioration de la fonction respiratoire chez des mammifères infectés, et constitue une preuve de concept préclinique solide pour l'étude COVA de phase 2-3 en cours. 'Nous attendons avec impatience les résultats de la deuxième analyse intermédiaire au troisième trimestre et sommes prêts à rapidement augmenter nos capacités de production si nous recevons les autorisations règlementaires', commente le PDG Stanislas Veillet.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris -3.79%