Biophytis: deux nominations au sein du comité scientifique

(CercleFinance.com) - La société de biotechnologie Biophytis a annoncé lundi les nominations du docteur Yann Meunier et du professeur Bernard Lévy au sein de son comité scientifique.



Dans un communiqué, l'entreprise explique que l'arrivée de ces deux scientifiques doit lui permettre de faire avancer la stratégie de développement de ses différents candidats-médicaments.



Bernard Lévy doit notamment lui apporter sa connaissance pointue du

système rénine-angiotensine, un système clé pour le bon fonctionnement des fonctions musculaires et cardio-respiratoire.



Yann Meunier, un infectiologue à l'origine de la découverte du VIH, apportera de son côté son expertise dans les infections respiratoires.



Le principal candidat-médicament de Biophytis, Sarconeos, est une petite molécule qui fait actuellement l'objet de projets de développement dans des maladies neuro-musculaires comme la sarcopénie et la dystrophie musculaire de Duchenne.





