Biophytis: des résultats prometteurs contre le covid

(CercleFinance.com) - Biophytis annonce les premiers résultats très prometteurs de l'étude de phase 2-3 COVA évaluant Sarconeos dans l'insuffisance respiratoire liée au COVID-19.



L'objectif de l'étude était d'étudier l'efficacité et la sécurité de Sarconeos chez des patients COVID-19 hospitalisés avec hypoxémie, à risque d'insuffisance respiratoire nécessitant l'utilisation d'oxygène à haut débit ou d'une ventilation mécanique, et de décès.



Dans cette première analyse, Sarconeos réduit le risque de décès à 28 jours comparé au placebo. Sarconeos présente un bon profil de sécurité, avec une proportion équivalente d'évènements indésirables par rapport au placebo.



De nouvelles analyses de données sont toujours en cours, dont les résultats seront communiqués au marché et présentés en détail lors d'un grand congrès scientifique internationale dans les prochains mois.



' Les résultats obtenus avec Sarconeos (BIO101) dans la lutte contre la COVID-19, sont très encourageants. Il s'agit du seul candidat médicament innovant en Europe ou aux Etats-Unis ciblant directement l'insuffisance respiratoire, ayant démontré une efficacité en clinique chez des patients hospitalisés avec une hypoxémie causée par la COVID-19 ', explique Stanislas Veillet, directeur général de Biophytis.





