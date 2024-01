Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Biophytis: des résultats d'étude publiés dans The Lancet information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce la publication de l'article traitant des résultats de l'étude clinique de phase 2-3 COVA dans le traitement des symptômes respiratoires des formes sévères de Covid-19 dans eClinicalMedicine, journal médical faisant partie de la revue The Lancet.



Selon la société de biotechnologies, cette publication reconnait la solidité de sa recherche clinique et l'intérêt de son candidat médicament Sarconeos dans le traitement du Covid-19, maladie qui a tué plus de 230.000 patients dans le monde en 2023.



'Sarconeos (BIO101) a réduit de manière significative le risque de décès ou d'insuffisance respiratoire de 44%, ce qui plaide en faveur de son utilisation chez les adultes hospitalisés pour des symptômes respiratoires sévères dus au Covid-19', rappelle Biophytis.





