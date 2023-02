Biophytis demande l’accès précoce pour Sarconeos contre les formes sévères de Covid-19

(AOF) - Biophytis, annonce aujourd'hui qu’elle débute le processus de demande d’accès précoce en France auprès de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour le traitement avec Sarconeos des formes sévère de Covid-19. Cette société de biotechnologie spécialisée dans le développement de médicaments destinés à ralentir les processus dégénératifs liés au vieillissement, notamment l'insuffisance respiratoire sévère chez les patients souffrant de Covid-19, précise que son objectif est d’obtenir une autorisation au deuxième trimestre 2023.

Cette autorisation permettrait aux patients hospitalisés en France avec une forme sévère de Covid-19 d'accéder au traitement avec Sarconeos, qui a démontré qu'il réduisait de 44% le risque d'insuffisance respiratoire et de décès précoces dans une étude clinique.

Biophytis poursuit en parallèle la préparation des demandes d'autorisation conditionnelle de mise sur le marché en Europe et en raison de l'urgence sanitaire aux États- Unis.

