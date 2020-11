Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis : décision de justice favorable contre Negma Cercle Finance • 20/11/2020 à 10:32









(CercleFinance.com) - Biophytis gagne 3% après l'annonce que le 18 novembre, la Cour d'appel de Paris a statué en référé en sa faveur dans le cadre du litige avec Negma, condamnée à restituer à Biophytis les 2.050.000 actions précédemment livrées ainsi que la provision de 378.087 euros. En outre, Negma doit verser 15.000 euros à Biophytis pour couvrir les frais de justice. Pour rappel, Negma a engagé en juin 2020 une procédure au fond à l'encontre de la société de biotechnologies. Les audiences dans le cadre de cette procédure devraient avoir lieu début 2021.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris +2.58%