Biophytis: de nouvelles données à venir dans la SMA

(CercleFinance.com) - Biophytis bondit en Bourse ce jeudi après avoir annoncé son intention de présenter de nouvelles données d'efficacité préclinique sur Sarconeos, son produit-phare, lors d'un congrès américain.



Cette présentation orale, qui sera proposée par le Dr. Cynthia Bézier à l'occasion du congrès SMA Cure d'Anaheim (Californie) qui démarre aujourd'hui, démontre, dans un modèle murin, l'effet synergique de Sarconeos dans le traitement de la SMA (amyotrophie spinale) avec la thérapie antisens.



D'après Stanislas Veillet, le PDG de Biophytis, ces nouvelles données doivent permettre de mettre en exergue le potentiel de Sarconeos au-delà des maladies liées au vieillissement (sarcopénie et COVID-19).



'Les thérapies antisens ont représenté des avancées majeures ces dernières années pour le traitement de la SMA, sans néanmoins répondre à tous les besoins', rappelle-t-il.



'Sarconeos (BIO101) permet d'améliorer les effets bénéfiques de ces traitements dans les modèles animaux étudiés', ajoute le dirigeant.



Si la priorité de l'entreprise reste le développement de la molécule dans les maladies liées au vieillissement, Biophytis évoque un potentiel 'très encourageant' dans le traitement des maladies neuromusculaires rares, SMA ou DMD (myopathie de Duchenne).



Cotée à la Bourse de Paris, son action s'envolait de 14,7% jeudi suite à ces annonces.





