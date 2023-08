Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophytis: avis positif pour une étude de phase 3 information fournie par Cercle Finance • 08/08/2023 à 12:02









(CercleFinance.com) - Biophytis grimpe de plus de 40% mardi à la Bourse de Paris après avoir obtenu un avis positif pour son étude de phase 3 dans la sarcopénie en Europe.



La société de biotechnologie a reçu l'autorisation des autorités belges pour mener son programme SARA-31, qui sera la première étude de phase 3 jamais lancée dans la sarcopénie.



Ce programme de phase 3 doit faire suite aux résultats prometteurs obtenus lors d'une étude de phase 2b et aux avis scientifiques donnés en 2022 par l'Agence européenne du médicament (EMA), qui ont permis de préciser le protocole de phase 3.



Pour mémoire, une demande similaire a été déposée auprès de la FDA américaine en vue de démarrer cet essai clinique aux Etats-Unis, avec une réponse attendue dans les prochaines semaines.



Biophytis précise que des autorisations pourraient être demandées dans d'autres pays, en fonction des besoins de l'étude.



La sarcopénie, une maladie neuro-musculaire liée à l'âge, se caractérise par la perte progressive de la force musculaire et de la marche chez les personnes âgées, conduisant à une perte d'autonomie et une réduction de l'espérance de vie.



Malgré l'énorme besoin médical posé par cette maladie gériatrique handicapante, qui concerne plus de 30 millions de patients dans le monde, aucun médicament n'est actuellement approuvé dans le monde.





