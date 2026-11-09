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Biophytis annonce le démarrage opérationnel de sa co-entreprise en Chine
information fournie par Boursorama CP 09/11/2026 à 07:00

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Paris (France) et Cambridge (Massachusetts, États-Unis), 09 novembre 2026 à 07h00 – Biophytis SA (Euronext Growth Paris : ALBPS), (« Biophytis » ou la « Société »), entreprise pionnière dans le développement de thérapies transformatrices impactant la longévité, annonce le démarrage opérationnel de sa co-entreprise en Chine.

Biophytis annonce la création de la filiale chinoise de sa co-entreprise hongkongaise, nommée Biophytis Biopharmaceutical Shenzhen, localisée au sein d’une pépinière d’entreprises associée à l’université polytechnique de Shenzhen, ainsi que son démarrage opérationnel avec la constitution d’une équipe dédiée au lancement en Chine de l’étude de Phase 3 SARA-31 dans la sarcopénie.

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