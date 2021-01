BIOPHYTIS a déposé son dossier d'IPO auprès de la SEC

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

La Securities and Exchange Commission est l'organisme unique de régulation des marchés financiers aux Etats-Unis. Elle a un rôle de gendarme des marchés, tout comme l'AMF en France, en particulier en terme de transparence et de déontologie des pratiques de management.

Le nombre définitif d'actions ordinaires susceptibles d'être émises, le nombre définitif d'ADS offerts et la fourchette de prix des ADS à vendre seront déterminés ultérieurement.

(AOF) - Biophytis a déposé publiquement hier après la fermeture du marché à Paris, un document d'enregistrement au moyen du formulaire F-1 auprès de la SEC dans le cadre de son projet d'introduction en bourse d'actions ordinaires aux Etats-Unis sous forme d'ADS, et son projet de cotation au Nasdaq dans le cadre de celle-ci. Tous les titres vendus seront émis par Biophytis.

