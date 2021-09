Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Biophitys : nomination d'un nouveau directeur médical information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 10:15









(CercleFinance.com) - Biophytis annonce la nomination de Rob van Maanen au poste de directeur médical, membre du comité exécutif, succédant à Jean Mariani, qui a occupé les fonctions de directeur médical ces deux derniers mois durant la période de transition. Avant de rejoindre Biophytis, Rob van Maanen était le directeur Médical de Khondrion, une société au stade clinique néerlandaise qui recherche et développe des thérapies visant les maladies orphelines héréditaires mitochondriales.

Valeurs associées BIOPHYTIS Euronext Paris +3.00%