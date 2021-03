BIONTECH va toucher plus de 11,5 milliards de dollars grâce aux vaccins en 2021

(AOF) - BioNTech s'attend à percevoir 11,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires lié aux contrats de ventes de vaccins contre le Covid-19 conclus en partenariat avec Pfizer. Dans son communiqué de résultats, la biotech allemande révèle avoir empoché 317,4 millions de dollars grâce au vaccin en 2020. Les analystes tablaient sur 538,8 millions et visent 3,8 milliards pour 2021 et 3,7 milliards pour 2022. BioNTech et Pfizer ont par ailleurs prévu de relever leur capacité de production afin de produire 2,5 milliards de doses d'ici la fin de l'année, contre 2 milliards de doses prévues jusque là.