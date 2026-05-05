BioNTech va fermer des sites en Allemagne et à Singapour, ce qui touchera 1.860 employés

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La société allemande BioNTech

22UAy.DE a annoncé mardi la fermeture de sites entraînant la suppression de jusqu'à 1.860 emplois et le rachat de ses propres actions pour un montant maximal d'un milliard de dollars, à la suite de l'annonce du départ de deux de ses cofondateurs.

BioNTech, dont le siège est à Mayence, a déclaré dans un communiqué sur ses résultats du premier trimestre qu'elle fermerait des sites à Idar-Oberstein, Marbourg et Tübingen, en Allemagne, ainsi qu'à Singapour, alors que la société de biotechnologie transfère cette année la production de son vaccin contre la COVID-19 à son partenaire Pfizer PFE.N . BioNTech avait annoncé en mars que ses deux cofondateurs, , ainsi que des cadres dirigeants quitteraient l'entreprise d'ici la fin de l'année pour se lancer dans une nouvelle aventure. Le directeur général Ugur Sahin et la directrice médicale Oezlem Tuereci, le couple à l'origine du vaccin le plus utilisé dans le monde occidental pendant la pandémie, avaient alors déclaré qu'ils se concentreraient à nouveau sur la mise au point de nouveaux traitements innovants.

Le retrait des sites d'Idar-Oberstein, Marbourg et Tübingen est prévu d'ici fin 2027, tandis que les activités à Singapour devraient prendre fin au cours du premier trimestre 2027, indique le communiqué.

Pour chaque site, BioNTech étudie des options de cession, y compris une vente partielle ou totale, a-t-il ajouté.

BioNTech a également déclaré qu'elle intensifierait ses efforts de réduction des coûts au fil du temps, pour atteindre potentiellement environ 500 millions d'euros d'économies annuelles en 2029. La société, qui disposait de 16,7 milliards d'euros de liquidités et de titres financiers au 31 mars, rachètera également jusqu'à 1 milliard de dollars de ses propres actions au cours des 12 prochains mois. Elle a annoncé une perte nette de 532 millions d'euros au premier trimestre, contre une perte de 416 millions d'euros à la même période l'année précédente.