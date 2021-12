Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BioNTech:participe à la Conférence de J.P. Morgan Healthcare information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - BioNTech a annoncé aujourd'hui que le DG et cofondateur Ugur Sahin, M.D., présentera un aperçu et une mise à jour sur l'entreprise lors de la 40ième Conférence annuelle en virtuel de J.P. Morgan Healthcare le mardi 11 janvier 2022.



Une webdiffusion en direct de la présentation sera disponible via la page ' Événements et présentations ' de la section Relations avec les investisseurs du site Web du groupe.





