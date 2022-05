BioNTech dépasse les attentes au premier trimestre

(AOF) - BioNTech a publié un bénéfice de 3,7 milliards d'euros au cours du premier trimestre 2022, soit plus du triple de l'an dernier, lorsque celui-ci atteignait 1,13 milliard. Cela représente un bénéfice de 14,24 euros par action, loin devant le consensus FactSet qui l'attendait à 9,16 euros. Le chiffre d'affaires de la biotech allemande, cotée au Nasdaq, a lui aussi plus triplé, passant de 2,05 milliards l'an passé à 6,37 milliards au trimestre dernier, pour un consensus de 4,34 milliards d'euros.

Sur le trimestre, BioNTech et Pfizer ont facturé 750 millions de doses de vaccin contre le covid et ont reçu des commandes pour environ 2,4 milliards de doses à fin avril.

Pour l'exercice 2022, la société a réitéré son objectif de chiffre d'affaires pour son vaccin anti-covid dans la fourchette de 13 à 17 milliards d'euros.

L’oncologie soutient les performances des laboratoires

L’oncologie a généré 163 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2021 (sur un total pour l’industrie de 613 milliards), en hausse de 11,9 %, selon GlobalData. Sa croissance annuelle moyenne atteint 15,4 % sur les vingt dernières années. Ce segment, qui est de plus en plus compétitif, est dominé par quelques poids lourds tels que MSD (Merck & Co. Inc), Roche, BMS . L ’ immuno-oncologie, la spécialité qui tire ce marché depuis dix ans, soutient la recherche. GlobalData estime que ce segment pourrait atteindre 180 milliards en 2026. Les grands acteurs cherchent à se renforcer sur ce créneau. Pfizer a acquis récemment la biotech ­canadienne Trillium Therapeutics pour 2,3 milliards de dollars. Suite à cette opération, le groupe américain met la main sur deux molécules prometteuses dans le traitement du cancer du sang.