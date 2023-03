Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: vise une hausse des ventes 2023 entre +4% et +6% information fournie par Cercle Finance • 08/03/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de bioMérieux a atteint 3 589 millions d'euros en 2022 contre 3 376 millions d'euros en 2021, en croissance organique de 0,2 %. La croissance publiée en euros s'est élevée à 6,3 %.



Sur l'année 2022, le résultat opérationnel courant contributif s'est établi à 664 millions d'euros, ou 18,5 % des ventes, en baisse de 21 % par rapport au niveau de 2021. La marge brute 2022 a atteint 2 009 millions d'euros, soit 56 % du chiffre d'affaires, en baisse par rapport aux 59,3 % à fin décembre 2021.



Le résultat opérationnel du Groupe a atteint 587 millions d'euros au terme de l'exercice, en baisse de 25% par rapport aux 784 millions d'euros enregistrés en 2021. Le résultat net part du Groupe s'est établi en 2022 à 452 millions d'euros (contre 601 millions d'euros 2021).



En 2023, la croissance des ventes, hors panels respiratoires, est attendue entre +8 % et +10 %, à devises et périmètre comparables. La croissance des ventes totales est attendus entre +4 % et +6 % en 2023. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être compris entre 600 et 630 millions d'euros, à taux de change courants.





