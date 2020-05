Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux : validation de performance dans le Covid-19 Cercle Finance • 06/05/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce la validation de la performance et le lancement prochain des tests sérologiques VIDAS anti-SARS-CoV-2 pour la détection des anticorps chez les personnes qui ont été exposées au virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19. Le groupe prévoit de mettre à disposition les tests VIDAS anti-SARS-CoV-2 dès mi-mai à des fins de recherche. Ils seront marqués CE rapidement et bioMérieux soumettra une demande d'autorisation d'utilisation en urgence auprès de la FDA américaine. Le spécialiste français du diagnostic in vitro prévoit une augmentation rapide de ses capacités de production afin d'être en mesure de produire plusieurs millions de tests sérologiques par mois dès les prochaines semaines.

