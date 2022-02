Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bioMérieux: une application pour interpréter les résultats information fournie par Cercle Finance • 17/02/2022 à 10:59









(CercleFinance.com) - bioMérieux annonce la lancement de 'MYACUTECASE', une application mobile qui permet d'interpréter les résultats des tests de biomarqueurs VIDAS réalisés aux urgences ou en soin intensifs.



Grâce aux supports pédagogiques de cette application, les hôpitaux ont accès à un outil de formation continue en santé comprenant du contenu à haute valeur médicale et disponible à la demande.



'Avec MYACUTECASE, notre objectif est de permettre aux cliniciens de choisir le bon test de biomarqueur à utiliser pour un patient précis mais aussi de faciliter l'interprétation des résultats. Un accès rapide et facile aux informations sur les tests et les maladies, aux recommandations d'experts et aux bonnes pratiques leur permettra d'améliorer la prise en charge des patients et, potentiellement, de sauver des vies', indique Mark Miller, directeur exécutif en charge des affaires médicales.





